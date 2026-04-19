Innovazione europea Verona ospita DATE 2026 Buffolo | Scelta strategica per la trasformazione digitale

Dal 20 al 22 aprile, Verona si prepara ad accogliere una delle principali occasioni di confronto europeo sui temi dell’innovazione tecnologica applicata ai sistemi elettronici. Nella cornice del Palazzo della Gran Guardia si terrà infatti “DATE - Design, Automation and Test in Europe” 2026.🔗 Leggi su Veronasera.it

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