CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord siglano un accordo per l' innovazione digitale

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord hanno firmato un accordo per sostenere le imprese della regione. L'intesa mira a facilitare l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione digitale nelle micro, piccole e medie imprese. L'obiettivo è anche rafforzare la crescita e la competitività delle aziende locali attraverso strumenti e iniziative condivise. La collaborazione si inserisce in un contesto di supporto allo sviluppo imprenditoriale regionale.

CNA Emilia-Romagna e la Region Centro Nord di UniCredit hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito, supportare l'innovazione digitale e la crescita dimensionale e competitiva delle micro, piccole e medie imprese della regione.Grazie alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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