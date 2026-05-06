CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord siglano un accordo per l' innovazione digitale

CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord hanno firmato un accordo per sostenere le imprese della regione. L'intesa mira a facilitare l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione digitale nelle micro, piccole e medie imprese. L'obiettivo è anche rafforzare la crescita e la competitività delle aziende locali attraverso strumenti e iniziative condivise. La collaborazione si inserisce in un contesto di supporto allo sviluppo imprenditoriale regionale.

CNA Emilia-Romagna e la Region Centro Nord di UniCredit hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito, supportare l'innovazione digitale e la crescita dimensionale e competitiva delle micro, piccole e medie imprese della regione.Grazie alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cna Emilia-Romagna: "Cambiamenti climatici e costi energetici. Le sfide da superare" Leggi anche: Automovite: in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord siglano un accordo; Cna Emilia-Romagna: Cambiamenti climatici e costi energetici. Le sfide da superare; CUAR: intesa tra autotrasporto e committenza sulla logistica portuale nel settore dei container. A Ravenna si punta ancora una volta sulle buone relazioni per lo sviluppo del porto; Forlì, Colla: al via il Tavolo Regionale della Nautica dell’Emilia-Romagna. CNA Emilia-Romagna e UniCredit Region Centro Nord siglano un accordo per l’innovazione digitale e la crescita competitiva delle PmiBenatti, Burchi e Cavini CNA Emilia-Romagna e la Region Centro Nord di UniCredit hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito, supportare l’innovazi ... sassuolo2000.it L’Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della royal family. Lo scorso anno ad aprile la visita di Carlo e Camilla a Ravenna, quest’anno, tra pochi giorni, Kate Middleton a Reggio Emilia x.com Turismo, partenza positiva in Emilia-Romagna: Riviera al 70-80%, boom di presenze nelle città d’arte Leggi qui: https://altarimini.it/turismo-partenza-positiva-in-emilia-romagna-riviera-al-70-80-boom-di-presenze-nelle-citta-darte.php - facebook.com facebook