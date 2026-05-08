Il Frosinone cala il pokerissimo | 5 a 0 al Mantova e ritorna in serie A

Il Frosinone ha vinto 5-0 contro il Mantova, assicurandosi la promozione in Serie A. Questa vittoria segue quella contro il Venezia e permette alla squadra di tornare nella massima divisione del calcio italiano. La partita si è svolta in modo favorevole per i padroni di casa, che hanno segnato cinque gol senza subirne. La promozione diretta in Serie A è stata ufficializzata con questa prestazione.

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