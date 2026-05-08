Il Frosinone cala il pokerissimo | 5 a 0 al Mantova e ritorna in serie A
Il Frosinone ha vinto 5-0 contro il Mantova, assicurandosi la promozione in Serie A. Questa vittoria segue quella contro il Venezia e permette alla squadra di tornare nella massima divisione del calcio italiano. La partita si è svolta in modo favorevole per i padroni di casa, che hanno segnato cinque gol senza subirne. La promozione diretta in Serie A è stata ufficializzata con questa prestazione.
AGI - Dopo il Venezia, anche il Frosinone conquista la promozione diretta in Serie A battendo per cinque a zero il Mantova. La squadra ciociara difende con successo la seconda piazza e ritrova il massimo campionato a due anni dalla retrocessione. Niente da fare per il Monza, che conclude la regular season al terzo posto: brianzoli direttamente alle semifinali play-off assieme al Palermo quarto. Il Monza affronterà una fra Modena e Juve Stabia mentre i rosanero se la vedranno con la vincente del turno preliminare fra Catanzaro e Avellino, ultima squadra a staccare il biglietto per i play-off.🔗 Leggi su Agi.it
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