Zanzare nelle sale operatorie del San Gerardo di Monza attività sospese e pazienti trasferiti Poi la disinfestazione

Nelle sale operatorie di un ospedale di Monza, si è verificato un episodio che ha portato alla sospensione temporanea di alcune attività chirurgiche. La causa è stata riscontrata nella presenza di numerose zanzare all’interno delle sale, che ha reso necessario trasferire i pazienti e interrompere le operazioni programmate. Successivamente, è stata avviata una procedura di disinfestazione per eliminare gli insetti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Monza, 15 aprile 2026 – Imprevisto all’Irccs San Gerardo di Monza: nei giorni scorsi il blocco operatorio si è trovato costretto a sospendere temporaneamente parte dell’attività chirurgica programmata a causa della presenza di numerose zanzare. L’allarme. L’emergenza è scattata giovedì 9 aprile, quando la Direzione Medica e l’Ufficio Tecnico sono stati informati dal personale dei blocchi operatori (B-C-D-E) della presenza di zanzare all’interno degli ambienti. Attività sospese. Una criticità immediatamente presa in carico dai vertici aziendali, che hanno disposto in via precauzionale la sospensione delle attività programmate per la giornata di venerdì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zanzare nelle sale operatorie del San Gerardo di Monza, attività sospese e pazienti trasferiti. Poi la disinfestazione Notizie correlate Sale operatorie chiuse e pazienti trasferiti per colpa delle zanzareUn'invasione di zanzare ha costretto a chiudere le sale operatorie e a spostare i pazienti più urgenti negli altri ospedali del territorio. Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapiaÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Zanzare nelle sale operatorie, disinfestazione all'ospedale di Monza(ANSA) - MILANO, 15 APR - Zanzare nelle sale operatorie dei blocchi B C D E dell'Irccs San Gerardo di Monza: giovedì gli operatori hanno segnalato ... notizie.tiscali.it Zanzare nelle sale operatorie del San Gerardo: sospese le attività, poi il ritorno alla normalitàMONZA — Un imprevisto tanto insolito quanto delicato ha interessato nei giorni scorsi il blocco operatorio della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, costringendo la direzione sanitaria a sospend ... mbnews.it