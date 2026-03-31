Infortunio sul lavoro operaio schiacciato da assi di legno | è grave

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in un cantiere di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da assi di legno durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Reggio Emilia, 31 marzo 2026 – Grave infortunio in un cantiere di lavoro nel primo pomeriggio a Toano. Un operaio di 45 anni residente a Villa Minozzo, è rimasto gravemente ferito dalla caduta di materiale edile nel cantiere in cui stava lavorando ed è rimasto schiacciato da alcune assi di legno. L’incidente è accaduto alle 14.15 circa. Il cantiere edile in cui stava lavorando l’infortunato, in via Matilde di Canossa nel comune di Toano, riguarda il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo di Toano. I colleghi, che si sono subito resi conto del grave infortunio, hanno immediatamente allertata la centrale del 118 soccorso che subito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infortunio sul lavoro, operaio schiacciato da assi di legno: è grave Articoli correlati Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Grave incidente sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da una lastra, è in pericolo di vitaUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, all’interno di un impianto produttivo nei pressi di... Una raccolta di contenuti su Infortunio sul lavoro operaio... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Sommacampagna, operaio grave dopo la caduta dall'alto; Grave infortunio sul lavoro in uno stabilimento: operaio in gravi condizioni; Battipaglia, incidente sul lavoro: operaio rischia di perdere le dita della mano; Dramma in azienda, muore operaio di 22 anni. Toano: infortunio sul lavoro, grave un operaioGrave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Toano, dove un operaio di 45 anni è rimasto seriamente ferito in un cantiere edile di via ... redacon.it Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio a ToanoUn grave infortunio sul lavoro si è verificato questo pomeriggio intorno alle 14:00 in via Matilde di Canossa a Toano. Un operaio è rimasto seriamente ferito mentre si trovava su di una impalcatura ... nextstopreggio.it Prosegue il lavoro parzialmente in gruppo per l’attaccante, a sei mesi dall’infortunio - facebook.com facebook Lindsey Vonn torna a camminare dopo l’infortunio: “Troverò sempre un modo per rialzarmi”. Il video toccante x.com