Grave infortunio sul lavoro Una mano dell’operaio resta incastrata nella pressa

Un operaio di 44 anni ha subito un grave incidente sul lavoro nella notte, quando la sua mano è rimasta incastrata in una pressa mentre operava con le macchine industriali. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale con l’ambulanza, dove i medici hanno riscontrato lesioni serie alla mano. Sul posto sono arrivati i tecnici di sicurezza per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali mancanze nelle misure di protezione.

Infortunio sul lavoro nella notte, con un operaio di 44 anni portato in ospedale con l'ambulanza per gravi lesioni a una mano, rimasta incastrata in una pressa. Erano circa le 3.30 di ieri quando i soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti nello stabilimento della Federfin Tech, in via Artigianato a Tromello, ditta che produce capsule e tappi in alluminio. Le cause dell'accaduto sono al vaglio, dalla prima ricostruzione la mano dell'operaio 44enne sarebbe rimasta incastrata in una pressa per la lavorazione dell'alluminio. I soccorsi sono stati allertati tempestivamente dalla ditta, dove sono regolarmente scattate le procedure d'emergenza per cercare di limitare i danni all'operaio coinvolto nell'incidente.