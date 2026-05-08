Un’eruzione vulcanica ha causato la morte di tre persone e la scomparsa di dieci escursionisti in Indonesia. I soccorritori stanno cercando di localizzare i dispersi, mentre le autorità indagano sulle ragioni per cui gli escursionisti hanno deciso di ignorare i divieti di accesso al vulcano. La zona è stata interessata da forti esplosioni e rilascio di cenere, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

? Punti chiave Come possono i soccorritori raggiungere i dispersi tra i rimbombi vulcanici?. Perché gli escursionisti hanno ignorato i divieti di accesso al vulcano?. Quali rischi concreti corre la città di Tobelo per la cenere?. Chi sono i turisti stranieri coinvolti nella tragedia del Dukono?.? In Breve Cinque escursionisti feriti e dieci dispersi nel settore nord del cratere Malupang Warirang.. Lana Saria segnala rischio ceneri verso Tobelo con allerta vulcanica di secondo grado.. Erlichson Pasaribu riferisce che turisti hanno ignorato divieti e avvisi sui social media.. Soccorritori devono trasportare barelle a spalla lungo i sentieri impervi di Halmahera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indonesia, eruzione del Dukono: 3 morti e 10 escursionisti dispersi

WATCH: Mount Dukono Erupts in Indonesia; 3 Dead, 10 Hikers Still Missing | DWS News | AL1C

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