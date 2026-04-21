Eni trova gas in Indonesia E c’è l’intesa in Venezuela

Eni ha scoperto nuove riserve di gas in Indonesia, stimabili in circa 140 miliardi di metri cubi, con tempi di produzione che potrebbero essere più rapidi del previsto. Nel frattempo, l'azienda sta portando avanti le negoziazioni per ottenere l’autorizzazione all’esportazione di gas dal Venezuela, dove ha già raggiunto un accordo di principio. Questi sviluppi si inseriscono nel quadro delle attività di esplorazione e contrattualistica internazionale dell’azienda.

Mentre nel lungo termine lavora al via libera per l'export di gas dal Venezuela, Eni accelera sull'esplorazione in Indonesia e trova riserve da 140 miliardi di metri cubi, con prospettive accelerate di messa in produzione. Il presupposto per l'apertura di un terzo hub di gas nel bacino del Kutei. La nuova scoperta di Geliga è adiacente alla scoperta a gas di Gula (circa 56 miliardi di metri cubi di gas in posto con 75 milioni di barili di condensati), non ancora sviluppata. Le valutazioni iniziali indicano che le risorse combinate di Geliga e Gula hanno il potenziale per produrre 28 milioni di metri cubi al giorno aggiuntivi di gas e 80.000 barili al giorno di condensati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eni trova gas in Indonesia. E c’è l’intesa in Venezuela Notizie correlate Eni, nuovi significativi volumi per mercato da scoperta gas in IndonesiaEni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa... Eni, accordo strategico in Venezuela sul maxigiacimento di gasIl Venezuela ha firmato un accordo strategico con Eni e con la spagnola Repsol per rafforzare lo sfruttamento del giacimento offshore Cardón IV, uno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’Eni trova un mega giacimento di gas in Indonesia: verrà anche in Italia; Eni trova gas in Indonesia. E c’è l’intesa in Venezuela; Descalzi (Eni) lancia l’allarme per Hormuz: ci serve il gas russo. Ecco i Paesi che ancora lo comprano; L'appello di Descalzi (Eni) all'Europa: Stop al bando sul gas russo. Situazione critica per gli aerei. Eni trova altro gas in Libia. Lo invierà in Italia. Intanto l’Ue apre a misure di emergenzaNuove scoperte per decine di miliardi di metri cubi nell’area del più grande giacimento offshore del Paese. Parte della produzione arriverà via gasdotto sul mercato italiano. Giudizi positivi sull’acc ... milanofinanza.it Eni scopre altro gas in Indonesia. Potrà esportarlo per abbassare la pressione sui mercatiLa stima è di 140 miliardi di metri cubi, con prospettive accelerate di messa in produzione grazie alle sinergie con gli impianti di trattamento già presenti. Possibile apertura di un terzo hub nel ba ... milanofinanza.it Maxi scoperta di gas: Eni trova 140 miliardi di metri cubi - facebook.com facebook