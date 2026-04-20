Eni nuovi significativi volumi per mercato da scoperta gas in Indonesia

Eni ha annunciato una scoperta di gas nel blocco Ganal, situato nel bacino del Kutei, a circa 70 chilometri dalla costa di Kalimantan Orientale, in Indonesia. Il pozzo esplorativo Geliga-1 ha portato alla luce significativi volumi di gas destinati al mercato. La scoperta rappresenta un passo importante nelle operazioni dell’azienda nella regione.

Eni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell'offshore indonesiano. Le stime preliminari indicano volumi in posto pari a circa 140 miliardi di metri cubi di gas (5 Tcf) e 300 milioni di barili di condensati nell'intervallo incontrato."La grande scoperta a gas di Geliga conferma il potenziale strategico del bacino di Kutei, in Indonesia, e rende disponibili nuovi significativi volumi per i mercati nazionali e internazionali", si legge in una nota.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Leggo che @GiorgiaMeloni sarebbe irritata con Giuseppina Di Foggia da lei insediata tre anni fa a capo di Terna perché, avendola oggi designata presidente dell'Eni, la patriota non intende rinunciare alla buonuscita di 7,3 milioni. Suvvia, credeva fosse una d x.com