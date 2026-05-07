Un sondaggio condotto da Tecné per Citynews mostra Andrea Martella, candidato del centrosinistra, in testa con il 49% delle preferenze, mentre Simone Venturini, sostenuto dal centrodestra, si attesta al 41%. I dati sono riferiti alle intenzioni di voto per l’elezione del sindaco di Venezia. La rilevazione evidenzia una differenza di otto punti percentuali tra i due candidati.

Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra, risulta in vantaggio su Simone Venturini, che corre per la carica di primo cittadino tra le fila del centrodestra, nelle intenzioni di voto per l’elezione del sindaco di Venezia. È quanto emerge dal secondo sondaggio indipendente realizzato da Tecnè Srl per Citynews (gruppo editoriale di cui fa parte VeneziaToday), condotto tra il 5 e il 6 maggio 2026 su un campione di 1.001 intervistati residenti nel Comune di Venezia. Secondo la rilevazione, tra coloro che esprimono un’intenzione di voto, Martella si attesta al 49%, mentre Venturini raccoglie il 41%. Il restante 10% indica uno degli altri sei candidati (Martini, Boldrin, Del Zotto, Agirmo, Vernier, Corò).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezia, sondaggio Tecné per Citynews: Martella al 49% e Venturini al 41%

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