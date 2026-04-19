Smartphone e social media la nuova frontiera delle dipendenze giovanili | la guida dell’Iss per i medici di famiglia

Un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità evidenzia come tra gli adolescenti italiani, di età compresa tra 11 e 17 anni, siano diffusi problemi legati all’uso di smartphone e social media. Secondo lo studio, più di un quinto dei giovani presenta un quadro di Gaming Disorder, mentre il 13,5% mostra comportamenti riconducibili a dipendenza dai social media. La guida rivolta ai medici di famiglia mira a fornire strumenti per affrontare queste problematiche.

Un nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità documenta la diffusione delle dipendenze comportamentali tra gli adolescenti italiani: oltre un quinto dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni presenta un profilo di Gaming Disorder, mentre il 13,5% mostra segni di dipendenza dai social media. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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