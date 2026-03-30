Il capitano della nazionale bosniaca ha commentato le recenti polemiche riguardanti un episodio tra lui e un calciatore italiano. Alla vigilia della partita decisiva per la qualificazione ai prossimi campionati, ha affermato di non avere problemi con l’altro giocatore e ha invitato a non esagerare con le interpretazioni. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

Il capitano della Bosnia alla vigilia della finale playoff: chiarimento con l’esterno azzurro dopo il video virale. “Ognuno ha le sue preferenze, ma non ingigantiamo tutto“ Alla vigilia della finale dei playoff per il Mondiale 2026, Edin Dzekosceglie la via della calma e spegne le polemiche nate attorno all’esultanza degli azzurri dopo la vittoria della Bosnia contro il Galles. “Per noi è meglio che l’attenzione sia dall’altra parte, è normale. Tutti hanno preferenze su chi affrontare”, ha spiegato Dzeko, invitando però a leggere con equilibrio certi episodi: “Oggi, con i social, tutto può essere frainteso. Serve intelligenza nell’interpretare le cose”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dzeko smorza le polemiche sul caso Dimarco: “Nessun problema, ma attenzione a non esagerare”

Articoli correlati

Dzeko: “Nessun problema con Dimarco, nell’era social bisogna essere intelligenti e attenti”Edin Dzeko ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia, finale play-off per accedere al prossimo Mondiale.

Dimarco e il caso del video: "Gesto istintivo, ma poco rispettoso riprenderci. A Dzeko ho scritto che..."“Ho deciso di essere qui in conferenza perché ci tenevo a sottolineare che ho un profondo rispetto per qualsiasi club e qualsiasi nazionale.