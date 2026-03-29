Le recenti vicende politiche vedono il governo alle prese con incertezze sulla tenuta e possibili scenari di elezioni anticipate. Tra le tensioni interne e le alleanze, si fanno strada ipotesi che coinvolgono figure di rilievo nel panorama politico e imprenditoriale. In questo quadro si inserisce anche l’eventualità di un cambio di leadership regionale, mentre le analisi si concentrano sui segnali di un possibile mutamento nella strategia del governo.

Mi dimetto o non mi dimetto? Questo è solo uno dei tanti crucci che, secondo diversi cronisti parlamentari, sta tormentando Giorgia Meloni. La premier è ancora alle prese con la difficile fase post referendaria. La delusione è cocente così come il fastidio nei confronti di alcuni dei protagonisti della campagna elettorale. Ma se con questi ultimi, si veda Bartolozzi, i conti sono stati chiusi - ed è stata anche l'occasione per allontanare gli elementi che potevano mettere più in crisi il governo, Delmastro e Santanchè - la maggioranza deve ancora digerire la sconfitta. Un incidente che sta acuendo le fragilità all'interno della coalizione e ha dato respiro a urgenze prima sopite. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - I guai di Meloni: dalla tentazione delle elezioni all'ombra di Marina Berlusconi su Tajani. E spunta l'ipotesi Zaia

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