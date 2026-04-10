Incontro Tajani-Marina Berlusconi terminato Congresso Nazionale FI rinviato a dopo elezioni politiche Barelli verso l’uscita

L'incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi si è concluso nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Durante la riunione, è stato deciso il rinvio del Congresso Nazionale di Forza Italia a dopo le elezioni politiche. Inoltre, si discuteva della possibile sostituzione di Paolo Barelli come capogruppo alla Camera, figura considerata vicina al segretario del partito.

Lo svolgimento dei congressi di FI e il caso del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del segretario nazionale, questi i due nodi principali sul tavolo dell'incontro svolto nella sede Mediaset di Cologno Monzese tra la famiglia Berlusconi e Antonio Tajani. In pole per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Tajani-Marina Berlusconi terminato, Congresso Nazionale FI rinviato a dopo elezioni politiche, Barelli verso l’uscita Forza Italia, incontro Marina Berlusconi-Tajani: Barelli verso sottosegretario a Mimit o Cultura, al suo posto Costa – RUMORIl vertice, fissato per l’ora di pranzo nel centro di Milano, vede protagonisti Marina Berlusconi e il segretario Antonio Tajani. Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli. Temi più discussi: Marianna Aprile: Marina Berlusconi non scende in campo, ma governa; Tajani e il vertice con Marina Berlusconi. La linea su congressi e incarichi; Forza Italia, il vertice Berlusconi-Tajani slitta. Firme contro Barelli; Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi. Incontro Tajani-Berlusconi, Fi: rinnovata fiducia in segretarioRoma, 10 apr. (askanews) – L’incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. E’ quanto si legge ... askanews.it FI, dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancioL'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Lo si legge in una nota di FI. (ANSA) ... ansa.it Forza Italia tra nodo riassetto e congressi, Nevi frena su nomine e tempi. E sull’incontro Tajani-Marina… ift.tt/mnu6Ha0 x.com Oggi l’incontro tra Marina e Tajani. Enrico Costa verso la guida del gruppo alla Camera Salvo ulteriori colpi di scena, il tanto atteso e già rinviato incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani dovrebbe tenersi oggi. I nodi sul tavolo restano gli stessi dei quali - facebook.com facebook