Il governo si sta preparando per un incontro con il senatore statunitense, con particolare attenzione alla regione di Hormuz. La prima ministra e i suoi vice stanno definendo le linee da seguire, puntando a mantenere un atteggiamento equilibrato e diplomatico. Nel frattempo, nelle ultime ore, sono stati rinnovati gli attacchi di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti di un papa storico, mentre l’attenzione rimane concentrata sulle questioni internazionali legate alla regione.

Equilibrio e diplomazia. Soprattutto, nessuna voglia di rincorrere le provocazioni di Washington. Nel giorno dei nuovi attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV e in vista della visita a Roma del segretario di Stato Usa Marco Rubio, atteso venerdì a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni sceglie di non commentare. Se ne incaricano invece i vice che oggi in mattinata riunirà attorno allo stesso tavolo per definire la linea da tenere nella «visita di cortesia» di Rubio, ma anche per provare a chiudere il cerchio delle nomine in Consob e Antitrust e decidere i prossimi passi del Governo, dopo il varo del decreto Lavoro e del piano casa. Con lo sguardo fisso sulle emergenze economiche e sull’energia, alla luce del monito arrivato dal Fondo monetario internazionale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Usa, Meloni con i vice prepara l’incontro con Rubio: Hormuz al centro

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