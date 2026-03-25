Inclusione scolastica in Sicilia | la Regione stanzia un milione di euro per attrezzature e sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità domande entro il 30 aprile

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di un milione di euro destinato alle scuole pubbliche dell'isola. La somma è finalizzata all'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli studenti con disabilità. Le scuole interessate devono presentare le domande entro il 30 aprile. La misura mira a migliorare le risorse disponibili per l'inclusione scolastica.

La Regione Siciliana ha destinato un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici a favore degli alunni con disabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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