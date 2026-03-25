Inclusione scolastica in Sicilia | la Regione stanzia un milione di euro per attrezzature e sussidi didattici destinati agli alunni con disabilità domande entro il 30 aprile

La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di un milione di euro destinato alle scuole pubbliche dell'isola. La somma è finalizzata all'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli studenti con disabilità. Le scuole interessate devono presentare le domande entro il 30 aprile. La misura mira a migliorare le risorse disponibili per l'inclusione scolastica.

La Regione Siciliana ha destinato un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici a favore degli alunni con disabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Regione, un milione per attrezzature destinate agli alunni con disabilità: "Doveroso sostenere diritto allo studio e inclusione"La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Tutto quello che riguarda Inclusione scolastica Temi più discussi: Regione Sicilia prima in Italia per mobilità Erasmus+ PNRR: il report Indire certifica il successo di 229 istituti scolastici in esperienze internazionali; Palermo: tagli alla scuola e nuove emergenze; Sostegno agli alunni disabili, parte da Palermo la sperimentazione per tagliare cattedre e servizi; Scambi formativi all'estero per docenti e alunni, Sicilia prima a livello nazionale trascinata da Palermo. Scuola, un milione per attrezzature ad alunni con disabilità. Turano: Sostenere diritto allo studio e inclusioneLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Iso ... ilsicilia.it Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoL'assessore all’Istruzione Mimmo Turano: Dopo aver riammodernato la stamperia Braille di Catania e sottoscritto accordi con l’Usr e Uici per l’inclusione degli studenti ipovedenti, compiamo un ulteri ... agrigentonotizie.it L'ormai consolidata esperienza della Provincia BAT nella gestione degli interventi per l'inclusione scolastica di studentesse e studenti con disabilità delle scuole superiori,... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Quando si parla di inclusione scolastica, uno degli equivoci più diffusi riguarda il rapporto tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la presenza del docente di sostegno. x.com