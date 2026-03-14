Asacom | Migliorare l' inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole

L'Associazione Asacom ha lanciato un appello per migliorare l'inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole, sottolineando l'importanza di garantire diritti fondamentali. La tutela degli studenti con disabilità e degli assistenti all’autonomia e comunicazione è un tema che richiede un impegno condiviso tra tutte le forze politiche, considerando la natura universale dei diritti coinvolti.

La tutela degli studenti con disabilità e la tutela degli assistenti all’autonomia e comunicazione non può che essere un impegno trasversale ad ogni forza politica, attesa la natura dei diritti tutelati. Pertanto, l’associazione Asacom, rappresentata dalla coordinatrice Monica Castagna e dalla vicecoordinatrice Gisella Tempera del coordinamento di Palermo, si aspetta e auspica, da parte di tutte le forze politiche del territorio, in vista dei prossimi incontri nelle Commissioni del 17 c.m e successivo Consiglio Comunale, una forte assunzione di responsabilità. Le commissioni di pertinenza prima ed il Consiglio comunale poi, si incontreranno... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Inclusione e tutela dei cittadini: istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità Leggi anche: Beatrice Tassone, illustratrice di libri per bambini e autrice di fumetti, porta spesso nelle scuole la sua testimonianza, per sostenere il valore dell’inclusione Altri aggiornamenti su Asacom Migliorare l'inclusione dei... Temi più discussi: Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), Figuccia: Battaglia di civiltà. Serve continuare a lavorare per valorizzare questa figura professionale – Città di Palermo; Palermo cambia le regole per gli ASACOM: le ore non vanno più perse; Asacom, il consigliere Chinnici: Modificare il regolamento comunale per il recupero delle ore; Emendamento servizio Asacom, dichiarazione del sindaco e dell’assessore Tamajo. In arrivo l’emendamento sui lavoratori Asacom, Fratelli d’Italia solleva il caso nel centrodestraIl sindaco Lagalla e l'assessore Tamajo annunciano un emendamento. Ma arriva l'attacco del capogruppo di FdI Giuseppe Milazzo a quelli che definisce renziani mascherati da uomini di centrodestra ... ilsicilia.it Cambia il regolamento Asacom, botta e risposta fra Chinnici e MilazzoL’obiettivo non può essere la corsa alla medaglietta o la ricerca di visibilità, ma la tutela concreta dei lavoratori ASACOM ... blogsicilia.it Salve cerco lavoro come Asacom su zona Napoli, ho conseguito da poco il titolo. Grazie - facebook.com facebook