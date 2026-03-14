Asacom | Migliorare l' inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole

Da palermotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Asacom ha lanciato un appello per migliorare l'inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole, sottolineando l'importanza di garantire diritti fondamentali. La tutela degli studenti con disabilità e degli assistenti all’autonomia e comunicazione è un tema che richiede un impegno condiviso tra tutte le forze politiche, considerando la natura universale dei diritti coinvolti.

La tutela degli studenti con disabilità e la tutela degli assistenti all’autonomia e comunicazione non può che essere un impegno trasversale ad ogni forza politica, attesa la natura dei diritti tutelati. Pertanto, l’associazione Asacom, rappresentata dalla coordinatrice Monica Castagna e dalla vicecoordinatrice Gisella Tempera del coordinamento di Palermo, si aspetta e auspica, da parte di tutte le forze politiche del territorio, in vista dei prossimi incontri nelle Commissioni del 17 c.m e successivo Consiglio Comunale, una forte assunzione di responsabilità. Le commissioni di pertinenza prima ed il Consiglio comunale poi, si incontreranno... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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