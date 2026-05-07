ExpoAid Rimini Lavoro autonomia sport Terzo settore | nuove sfide

A Rimini si svolge l’evento ExpoAid, dedicato al terzo settore e ai temi del lavoro, dell’autonomia e dello sport. Si tratta di un appuntamento che riunisce rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni per discutere delle sfide e delle opportunità del settore. L’evento si concentra su iniziative e progetti rivolti a favorire l’inclusione e lo sviluppo di nuove modalità di partecipazione sociale.

di Giulia Prosperetti "Una rivoluzione gentile ma al tempo stesso molto determinata". Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presentato la seconda edizione di ExpoAid 2026 ‘Io, Persona di valore’, il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano che si occupa di disabilità e inclusione, in programma al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno prossimi. "L’obiettivo – ha spiegato la stessa Locatelli illustrando l’iniziativa ieri a Roma, nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – è cambiare anche la cultura per vedere nelle persone le potenzialità e non i limiti".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ExpoAid Rimini. Lavoro, autonomia, sport. Terzo settore: nuove sfide Notizie correlate Rimini capitale dell’inclusione: torna ExpoAid al Palacongressi. "Un esempio di collaborazione tra enti"La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha presentato a Roma ExpoAid 2026 – “io, Persona di valore”, in programma al Palacongressi di... Sondrio, quarant’anni di attività per AlGil Studio: tra evoluzione del settore e nuove sfideQuarant’anni di attività nel settore dell’estetica raccontano non solo la storia di un’impresa locale, ma anche i cambiamenti di un intero comparto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rimini capitale dell’inclusione: torna ExpoAid al Palacongressi. Un esempio di collaborazione tra enti; ExpoAid Rimini. Lavoro, autonomia, sport. Terzo settore: nuove sfide; Conto alla rovescia per ExpoAid a Rimini dal 25 al 27 giugno, è il più grande evento su disabilità e inclusione; Locatelli, a Rimini ExpoAid 'la rivoluzione gentile per cambiare cultura'. Rimini, ExpoAid torna dal 25 al 27 giugno: al Palacongressi il raduno delle associazioni a sostegno della disabilità VIDEODopo ‘Io, Persona al centro’, lo slogan che nel 2023 ha caratterizzato la prima edizione di ExpoAid, ora è ‘Io, persona di valore’, il motto che ... corriereromagna.it Locatelli, a Rimini ExpoAid 'la rivoluzione gentile per cambiare cultura'(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Oltre 50 seminari sui temi del lavoro, dell'autonomia, della vita indipendente, dello sport, delle malattie rare e del 'progetto di vita'. Cinque laboratori tenuti da ragazzi c ... gazzettadiparma.it Presentazione ExpoAid 2026 - Locatelli: «Vedere nelle persone le potenzialità e non i limiti» #ExpoAid2026 #SalaPolifunzionale #Rimini #AlessandraLocatelli #MinisteroDisabilità #TerzoSettore #Eurocomunicazione @Ale_Locatelli_ x.com Rimini capitale dell’inclusione: torna ExpoAid al Palacongressi. "Un esempio di collaborazione tra enti" #Rimini - facebook.com facebook