Rimini capitale dell’inclusione | torna ExpoAid al Palacongressi Un esempio di collaborazione tra enti

A Rimini si svolge nuovamente ExpoAid, evento dedicato all’inclusione e alla collaborazione tra diversi enti, previsto dal 25 al 27 giugno al Palacongressi. La ministra per le Disabilità ha annunciato l’edizione 2026, intitolata “io, Persona di valore”, durante una conferenza a Roma. L’evento rappresenta un momento di confronto e scambio di iniziative nel settore delle politiche di inclusione.

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha presentato a Roma ExpoAid 2026 – “io, Persona di valore”, in programma al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno. L’iniziativa rappresenta il più grande evento nazionale che riunisce il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terni, nuovo progetto Pulminoamico: “Un modello di collaborazione tra enti pubblici, tessuto imprenditoriale e terzo settore” Incontri ravvicinati del terzo tipo. Torna lo StarCon al PalacongressiTre giorni in cui la fantascienza incontra la realtà e il Palacongressi diventa un hub nazionale della cultura pop. Approfondimenti e contenuti Rimini, Oltre la voce per l’inclusione: serata tra emozione e consapevolezza sulla sorditàL’iniziativa del Lions Club Rimini Malatesta con l’Associazione Nazionale Sordi ha offerto un’esperienza immersiva per avvicinare il pubblico alla comunicazione senza parole e promuovere una cultura d ... altarimini.it Cucina: Cicala, 'da Rimini arriva un messaggio chiaro, qualità lucana e inclusione'Ho voluto che la Basilicata arrivasse qui con un'idea precisa: la qualità certificata è fondamentale, ma diventa davvero politica pubblica quando genera impatto sociale e opportunità per le persone. ansa.it