Incidente sulla Cassia a Vetralla | schianto auto-moto giovane ferito

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 2 a Vetralla, nel tratto di Cura, poco prima delle 11. Un'auto e un motorino si sono scontrati all'incrocio con via Cecchini, causando il ferimento di un giovane coinvolto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e chiarire la dinamica dell'incidente.

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