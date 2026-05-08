Incidente sulla Cassia a Vetralla | schianto auto-moto giovane ferito
Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 2 a Vetralla, nel tratto di Cura, poco prima delle 11. Un'auto e un motorino si sono scontrati all'incrocio con via Cecchini, causando il ferimento di un giovane coinvolto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e chiarire la dinamica dell'incidente.
Incidente sulla Cassia a Cura di Vetralla. Un'auto e un motorino si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra la strada statale 2 e via Cecchini poco prima delle 11 dell'8 maggio.Ancora in fase di accertamento le cause dell'impatto. Ad avere la peggio il giovane che si trovava in sella al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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