Incidente sul lavoro a Settimo Torinese | operaia rimane incastrata in un macchinario

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un’operatrice in una fabbrica di via De Nicola a Settimo Torinese. La donna è rimasta incastrata in un macchinario, causando ferite serie. La causa sembra essere un malfunzionamento improvviso della macchina durante le operazioni di routine. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per liberarla e portarla in ospedale. La situazione ha attirato l’attenzione di colleghi e vicini, preoccupati per la sicurezza sul lavoro.

Un'operaia è rimasta ferita rimanendo incastrata con i capelli in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Ha riportato danni importanti al cuoio capelluto ma le sue condizioni generali non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con l'elisoccorso, che ha trasportato la ferita all'ospedale Cto di Torino, i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, i carabinieri della tenenza cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

