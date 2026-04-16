Incidente sul lavoro in un salumificio di Tizzano | operaia trasportata al pronto soccorso del Maggiore

Giovedì 16 aprile, nel primo pomeriggio, si è verificato un incidente in un salumificio situato in località Capoponte, lungo la strada Massese, nel comune di Tizzano Val Parma. Un'operatrice è rimasta coinvolta e sono stati chiamati i soccorritori. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i rappresentanti delle forze dell'ordine e i servizi di emergenza.

Nel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile si è verificato un incidente sul lavoro all'interno di un salumificio che si trova in località Capoponte, lungo la strada Massese, nel comune di Tizzano Val Parma. Per cause in corso di accertamento una lavoratrice sarebbe rimasta ferita, mentre si.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in Strada Nuova: ferita una 18enne, trasportata al Pronto soccorso Leggi anche: Incidente stradale a Foggia, scontro tra una Punto e un Doblò: donna trasportata in pronto soccorso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione; Incidente sul lavoro a Monserrato, operaio travolto da un muletto: in codice rosso al Brotzu; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina. Incidente sul lavoro: uomo di 50 anni cade dal tetto a Castellamonte (altezza di 5 metri), arriva l’elisoccorsoL’uomo è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino, con un politrauma, in codice rosso. Adesso è affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. torinotoday.it CASTELLAMONTE - Incidente sul lavoro, operaio precipita dal tetto: è in codice rosso al Cto - FOTOL'uomo è stato elitrasportato in ospedale. In corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 ... quotidianocanavese.it ULTIM'ORA: TRAGEDIA SULLA STATALE 18 A EBOLI Un gravissimo incidente mortale si è verificato pochi minuti fa lungo la Statale 18. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobili. Purtroppo si registra una vittima. VIABILITÀ: La strada è attualm facebook #PMTerredargine #PLinforma #viabilitàNovidiModena #accadeora incidente sulla S.P.413 Romana Nord incrocio via Serragli. Prestate ATTENZIONE!! Possibili disagi. x.com