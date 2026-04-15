Incidente sulla statale tra due auto un ferito in ospedale | traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 7 in direzione di Brindisi, si è verificato un incidente tra due veicoli all'altezza dell'uscita per Restinco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un ferito è stato trasportato in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato nella zona per diverse ore, creando disagi alla circolazione. La polizia sta svolgendo i rilievi per accertare le cause dello scontro.

BRINDISI - Un incidente stradale ha bloccato il traffico nel primo pomeriggio di oggi (15 aprile 2026) sulla strada statale 7 in direzione Brindisi, all'altezza dell'uscita per Restinco. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una Opel Corsa. L'impatto tra le due auto ha provocato il ferimento.🔗 Leggi su Brindisireport.it Monserrato: auto ribaltata, 13enne ferito Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Incidente in galleria sulla statale 115, scontro tra due auto: un ferito e traffico rallentatoSul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico; Incidente sulla statale 96 a Palo del Colle: frontale tra due auto, possibile malore alla guida; Incidente sulla Statale 36 tra Civate e Oggiono: traffico in tilt verso Milano; Incidente sulla statale tra Oggebbio e Ghiffa: tre le auto coinvolte. Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusaPIAN DI VEDOIA. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto e una moto. A perdere la vita un centauro. Il dramma è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale ... ildolomiti.it Incidente tra auto e moto a Casagiove: muore un uomo, traffico in tilt sulla statale 700Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 700 della Reggia, nel territorio di Casagiove, in ... cronachedellacampania.it L'attrice Nadia Farés in condizioni critiche dopo l’incidente in piscina - facebook.com facebook Incidente in via del Conventino a Bergamo nella mattinata del 15 aprile: l’uomo ha perso il controllo del mezzo rubato ed è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII. x.com