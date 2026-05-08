Incidente nello svincolo della tangenziale a Beinasco | tir si schianta contro guardrail e blocca tutto

Oggi a Beinasco, nello svincolo del Drosso sulla tangenziale sud in direzione di corso Orbassano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir. L’automezzo ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, rimanendo di traverso sulla carreggiata. L’incidente ha provocato il blocco completo del traffico nella zona, creando disagi tra gli automobilisti che transitavano in quella direzione.

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Un tir si è schiantato contro un guardrail rimanendo di traverso all'interno dello svincolo del Drosso, sul territorio comunale di Beinasco, sulla tangenziale sud, in direzione di corso Orbassano a Torino, nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio 2026, causando il blocco totale della circolazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in A2, tir si schianta contro il guardrail: ferito il conducente Milano, incidente sulla tangenziale Ovest: 66enne si schianta contro tir in sosta e muore. Ipotesi maloreÈ drammatico il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la Tangenziale Ovest, nel tratto compreso tra gli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lissone, si ribalta allo svincolo della Valassina: soccorsa una automobilista 46enne; Rende, violento scontro tra 3 auto all’uscita dello svincolo della A2. Due feriti, traffico in tilt; Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro tra due auto e un furgone: 5 feriti; Schianto allo svincolo della superstrada: due feriti, traffico nel caos. Violento incidente sulla SS121 a Valcorrente: pullman contro camion allo svincolo, cos’è successo? Traffico paralizzato verso Catania, la dinamicaPaura sulla SS121, all’altezza dello svincolo di Valcorrente. Un pullman e un camion sono rimasti coinvolti in un violento incidente in direzione Catania. L’impatto, avvenuto nel territorio di ... alphabetcity.it Incidente sulla Statale 106: coinvolti una vettura e mezzi pesantiLe conseguenze dell’incidente stradale si sono subito ripercosse sulla viabilità della Statale 106, con lunghe code e traffico bloccato per diversi minuti in entrambe le direzioni. La presenza dei ... it.blastingnews.com Dopo aver caricato la cassa con i soldi su un furgone avevano avuto un incidente: erano stati costretti a fare ricorso a un trattore - VIDEO - - facebook.com facebook #AgataCentasso, messaggio ai fan dopo il terribile incidente: "Sorrido nascondendo nuovi traumi..." x.com