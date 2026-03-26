Incidente in A2 tir si schianta contro il guardrail | ferito il conducente

Questa mattina si è verificato un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, in direzione nord. Un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, provocando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura, questa mattina, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas Incidente questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina. Un mezzo pesante ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail, provocando rallentamenti e disagi al traffico. Fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al vicino ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas per gestire la viabilità e rimuovere il mezzo incidentato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente in A2, tir si schianta contro il guardrail: ferito il conducente Articoli correlati Tir si schianta e si accartoccia sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ferito il conducente: è graveIncidente stradale sulla autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Polla. Incidente sulla variante di Avigliana: furgoncino si schianta contro il guardrail, conducente in ospedaleUn incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana. Contenuti e approfondimenti su Incidente in A2 tir si schianta contro... Temi più discussi: Scontro tra due camion sull’autostrada A4, muore un uomo di 36 anni; Incidente sull'autostrada A13 tra Rovigo e Occhiobello: nello schianto sono rimaste coinvolte 4 auto, due le persone ferite. Otto...; Con il furgone si schianta contro un Tir: giovane autista perde le gambe; Schianto fra tir in A4: morto un uomo, 5 km di coda. Traffico rallentato sulla A2 tra Palmi e Gioia Tauro per incidente che coinvolge un tirTraffico rallentato da qualche ora sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto compreso tra Palmi e Gioia Tauro, a causa di un ... inquietonotizie.it Incidente sulla Pontina, tir invade corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 morti nel violento scontroViolento incidente avvenuto questa mattina su via Pontina all'altezza di Aprilia: un camion ha invaso la corsia opposta e ha travolto un'auto ... fanpage.it Pietro Montemurro ribadisce il malore e chiede all'Atm un lavoro d'ufficio: "Non voglio più guidare" dopo l'incidente con due morti - facebook.com facebook Incidente sulla A1, morto un uomo di 48 anni x.com