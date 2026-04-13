Milano incidente sulla tangenziale Ovest | 66enne si schianta contro tir in sosta e muore Ipotesi malore

Nelle prime ore del mattino, lungo la Tangenziale Ovest tra Corsico e Assago in direzione Bologna, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un'auto e un tir in sosta. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver tamponato il mezzo pesante. Secondo le prime ipotesi, potrebbe aver avuto un malore prima dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

È drammatico il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la Tangenziale Ovest, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. A perdere la vita è stato Armando Perotti, 66 anni, originario della provincia di Piacenza, rimasto vittima di un impatto particolarmente violento contro un mezzo pesante in sosta. Leggi anche: Messina, incidente sulla tangenziale: muore motociclista Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un tir fermo in una piazzola di emergenza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, incidente sulla tangenziale Ovest: 66enne si schianta contro tir in sosta e muore. Ipotesi malore Tragedia sulla tangenziale ovest. Si schianta contro un tir in sosta muore un 66enne, ipotesi maloreÈ pesante il bilancio del grave incidente avvenuto ieri mattina, attorno alle 7, sulla Tangenziale Ovest, nel tratto tra gli svincoli di Corsico e... Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano: morto il 66enne Armando PerottiUn uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano.