Incidente all' altezza del porticciolo due feriti | accertamenti in corso

Ieri sera, all’altezza del porticciolo di Pastena, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso due feriti, trasportandoli in ospedale per le cure necessarie. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Brutto incidente, ieri sera, all'altezza del porticciolo di Pastena. Per cause da accertare, un'auto ed uno scooter si sono violentemente scontrati: due i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti in ospedale per le cure del caso.Sul posto, anche le forze dell'ordine per.