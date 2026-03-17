Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo | morta una persona investita dal treno

Un incidente si è verificato alla stazione di Milano Rogoredo, dove una persona non identificata è stata investita da un treno alta velocità sul binario 4. L’impatto è stato fatale e il traffico ferroviario è stato messo in tilt, causando ritardi e disagi sulla rete. La vittima è deceduta sul colpo.