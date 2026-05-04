Nel 2022 si è verificato un incidente aereo in Cina che ha attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione. Le indagini hanno rivelato che i motori dell’aereo sono stati spenti prima dello schianto e che il controllo del volante nella cabina di pilotaggio è stato manipolato. Questi dettagli sono stati confermati dai report ufficiali e rappresentano i principali elementi emersi fino ad ora.

Motori spenti e controllo del volante nella cabina di pilotaggio: sono gli elementi emersi dalla pubblicazione di alcuni documenti Usa riguardanti l’ incidente aereo di quattro anni fa – il 21 marzo 2022 – quando un velivolo della linea China Eastern Airlines si schiantò in una zona boscosa nella provincia meridionale del Guangxi provocando la morte di tutti e 132 i passeggeri a bordo. Il materiale è stato diffuso dall’ente investigativo National Transportation Safety Board ( NTSB ) e comprende il contenuto del registratore dei dati di volo, lo scambio di mail tra NTSB e l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese e un rapporto sul download dei dati del luglio 2022.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidente aereo in Cina nel 2022: “Qualcuno in cabina spense i motori e lo fece precipitare”

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