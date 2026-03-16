Incidente a Torino | scontro tra due auto all' incrocio conducenti in ospedale

Nella mattinata di ieri a Torino si è verificato uno scontro tra due auto all'incrocio tra corso Trapani, via San Paolo e corso Trattati di Roma. I conducenti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 15 marzo 2026, all'incrocio fra corso Trapani, via San Paolo e corso Trattati di Roma a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat Punto e una Daihatsu Terios. I due conducenti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Martini dai sanitari del 118 Azienda Zero. Le loro condizioni non sono preoccupanti. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica. Saranno necessarie però delle testimonianze in quanto l'incrocio è regolato da un semaforo e quindi verosimilmente uno dei due veicoli non ha rispettato il rosso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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