Inchiesta su appalti nomine e sanità in Sicilia | Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni

L'ex presidente della Regione Sicilia ha chiesto di patteggiare una condanna a tre anni di reclusione nel procedimento che riguarda appalti, nomine e sanità nella regione. La richiesta arriva nel corso di un procedimento giudiziario ancora in corso, legato a un'inchiesta che coinvolge vari aspetti delle attività amministrative della regione. La decisione sulla proposta di patteggiamento è attesa nelle prossime settimane.

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Totò Cuffaro prova a chiudere un altro capitolo giudiziario. L’ex presidente della Regione Siciliana, imputato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della procura di Palermo sulla gestione dei concorsi nella sanità e su presunti intrecci illeciti attorno ad appalti e nomine, ha chiesto di patteggiare una pena a tre anni. I pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. La richiesta è stata formalizzata durante l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio degli altri otto imputati coinvolti nell’indagine. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni Notizie correlate Corruzione, al via l'udienza preliminare per Cuffaro: i suoi legali chiedono di patteggiare a tre anniÈ iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello... Corruzione, al via l'udienza preliminare per Cuffaro: i suoi legali chiedono di patteggiare tre anniÈ iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; Mafia-Appalti Ciancimino era il ponte tra la politica e le imprese | le indagini. Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Inchiesta sanità, Cuffaro chiede di patteggiare a tre anniL'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione nell'ambito di una indagine della procura di Palermo sulla gestione illecita di un concorso bandito dall'ospedale Villa Sofia, sull ... ansa.it L’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni. Nel fascicolo compaiono le intercettazioni delle telefonate di Gianluca Rocchi e i contatti con figure vicine ai club e alla Lega Serie A: https://fanpa. - facebook.com facebook Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com