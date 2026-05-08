Corruzione al via l' udienza preliminare per Cuffaro | i suoi legali chiedono di patteggiare tre anni

È cominciata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare legata a un procedimento per corruzione che coinvolge l'ex presidente della Regione e alcuni dei suoi collaboratori. I legali dell'imputato hanno presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione. La discussione riguarda anche alcune figure manageriali associate al politico. La procedura si svolge davanti al giudice competente.

È iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello stesso ex presidente della Regione. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, legali di Cuffaro, hanno depositato istanza di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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