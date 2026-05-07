Nell’ambito di un’inchiesta sulle designazioni arbitrali, sono stati convocati anche altri ufficiali oltre a Schenone, tra cui Zappi e Tommasi. Le indagini riguardano un incontro avvenuto a San Siro e le decisioni prese in relazione alle partite, con particolare attenzione alle designazioni che hanno coinvolto la squadra avversaria. Le autorità giudiziarie stanno esaminando le circostanze e i dettagli delle riunioni e delle assegnazioni arbitrali effettuate in quel periodo.

e sulle designazioni pro Inter. L’inchiesta della Procura di Milano sul presunto concorso in frode sportiva nel mondo arbitrale entra in una fase cruciale. Gli inquirenti, guidati dal pm Maurizio Ascione, stanno estendendo il raggio delle audizioni per far luce sulle condotte dell’ex designatore Gianluca Rocchi e dell’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi indagati. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo quanto riportato dall’agenzia AGI, la giornata di domani sarà densa di appuntamenti. Oltre a Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, sono stati convocati come persone informate sui fatti anche Antonio Zappi e Dino Tommasi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, non solo Schenone: convocati anche Zappi e Tommasi. Si indaga sull’incontro di San Siro

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La Procura indaga su un vertice segreto a San Siro tra l'ex designatore #Rocchi e il dirigente dell'#Inter #Schenone. L'obiettivo Arbitri "alla carta": via #Doveri (sgradito), dentro #Colombo. https://www.ilnapolista.it/2026/05/inchiesta-arbitri-cera-anche-luomo-in - facebook.com facebook