Oggi si presenta in Procura un uomo vicino all’Inter nell’ambito dell’indagine sulla gestione delle designazioni arbitrali a Milano. La procura continua a esaminare le possibili pressioni esercitate dall’Inter per influenzare le decisioni degli arbitri, con particolare attenzione alle scelte di Gianluca Rocchi. L’indagine, che coinvolge anche altri soggetti, mira a chiarire eventuali irregolarità nelle procedure di assegnazione delle partite.

Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri e le designazioni di Gianluca Rocchi, sulle eventuali pressioni da parte dell’Inter per avere arbitri graditi ed evitare quelli sgraditi. Oggi è il giorno di Giorgio Schenone il Referee manager dell’Inter ossia colui il quale cura i rapporti per quel club col mondo arbitrale. E non solo, l’uomo che spiega ai calciatori come comportarsi in campo, come rapportarsi agli arbitri. Marotta, presidente dell’Inter, ha in passato elogiato pubblicamente il lavoro di Schenone. Ricordiamo che l?inter è la squadra con meno ammonizioni ed espulsioni anche se è una delle squadre che protesta di più in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inchiesta Rocchi e arbitri, è il giorno di Schenone (uomo Inter) in Procura

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