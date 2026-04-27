In un contesto legale legato a un’indagine sugli arbitri, un ex allenatore ha commentato sulla situazione attuale. Ha precisato che l’indagato è solo sotto inchiesta e ha invitato a evitare giudizi affrettati. Ha anche fatto riferimento ai paragoni con un'analoga vicenda passata, ricordando di attendere le risultanze ufficiali prima di trarre conclusioni.

Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Inchiesta arbitri, parla Capello: «Rocchi è solo indagato, piano con i giudizi. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate. I paragoni con Calciopoli.» Caso arbitri: Rocchi e Gervasoni potrebbero non presentarsi in Procura il 30 aprile. Tutti gli aggiornamenti Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeo Caos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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