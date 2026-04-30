Inchiesta arbitri l’avvocato Di Cintio frena | Fuori luogo ipotizzare una nuova Calciopoli qui non sono coinvolti né club né i vertici federali

L’avvocato Di Cintio ha commentato l’inchiesta riguardante gli arbitri, affermando che non ci sono elementi per ipotizzare una situazione similare a Calciopoli. Ha precisato che né club né i vertici della federazione sono coinvolti nelle indagini in corso. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle accuse che riguardano alcune condotte nella gestione degli arbitri. Finora, non sono stati ascoltati altri soggetti o pubblicati dettagli sui contenuti delle verifiche.

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