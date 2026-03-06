Usa le concessioni per uno stabilimento balneare nonostante la condanna a Castel Volturno il provvedimento

A Castel Volturno, le autorità hanno sequestrato uno stabilimento balneare perché la licenza risultava intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata. Nonostante la condanna, l’imprenditore ha continuato a utilizzare le concessioni, che sono state comunque assegnate. La decisione di mantenere le concessioni è stata presa nonostante il provvedimento di sequestro durante le indagini in corso.

Uno stabilimento balneare a Castel Volturno, la cui licenza risultava intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata, è stato destinatario di un sequestro preventivo. Il provvedimento è stato adottato dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura Generale di Napoli e dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini a Castel Volturno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e dalla Compagnia di Mondragone, in collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Usa le concessioni per uno stabilimento balneare nonostante la condanna a Castel Volturno, il provvedimento Lido gestito nonostante condanna per camorra: sequestro a Castel VolturnoTempo di lettura: 2 minutiAd esito di una complessa attività investigativa e di analisi, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di... Sequestrato uno stabilimento balneare nel Golfo di PolicastroE’ finita sotto sequestro una struttura balneare a Capitello, frazione marina del comune di Ispani, in provincia di Salerno. Tutti gli aggiornamenti su Castel Volturno. Argomenti discussi: Castel Volturno sequestrato noto lido | concessione intestata a un pregiudicato. Usa le concessioni per uno stabilimento balneare nonostante la condanna a Castel Volturno, il provvedimentoSequestrato uno stabilimento balneare a Castel Volturno: la licenza era intestata a un pregiudicato condannato per criminalità organizzata. virgilio.it Castel Volturno, sequestrato il lido dei Gabbiani. Titolare condannato in via definitiva per camorraLe concessioni demaniali ottenute dal comune erano scadute nel 2013, ma Luigi Russo ha continuato a gestire lo stabilimento come se nulla fosse ... napoli.repubblica.it