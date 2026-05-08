Inaugurazione del Circolo di Fratelli d' Italia del litorale pisano

È stata inaugurata nel litorale pisano la sede del Circolo di Fratelli d’Italia, che copre le aree di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. La costituzione del nuovo circolo si inserisce nelle iniziative del partito per rafforzare la presenza nella zona e sostenere il programma della giunta locale, in carica dal 2018. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito e membri della comunità locale.

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La costituzione del Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano testimonia la volontà del Partito della Premier di valorizzare la costa pisana da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone in stretta sintonia e condivisione del programma della giunta Conti che, dal 2018, lavora incessantemente per.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Oltre la campanella IC Niccolò Pisano – Litorale pisanoUltimo appuntamento con il laboratorio artigianale di aquiloni venerdì 17 aprile alla Scuola Primaria Quasimodo, Calambrone. Leggi anche: Fratelli d'Italia commissaria il circolo di Montefiascone Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurazione piastra Circolo Primo Maggio; Flores de Mayo; Bra celebra la letteratura per ragazzi: la cerimonia del Premio Arpino; Progetto RE.SP.I.R.O, l’8 maggio l’inaugurazione del parco. Casatenovo: sabato 9 l'inagurazione della sede del circolo di FdISi terrà Sabato 9 Maggio alle ore 15,00 l’inaugurazione della nuova sede del circolo Fratelli d’Italia di Casatenovo, in via Giuseppe Garibaldi, 16, un luogo pensato come punto di riferimento non solo ... casateonline.it Tarquinia – Fratelli d’Italia: Troncarelli all’inaugurazione della fiera come vicesegretaria regionale del PD, eravamo forse alla Festa dell’Unità?TARQUINIA - Ieri mattina all'inaugurazione della Mostra delle Macchine agricole abbiamo scoperto che essere vicesegretari regionali del PD, e soltanto di ques ... etrurianews.it Inaugurazione del circolo Sinistra Italiana AVS Monteroni di Lecce con Marina Leuzzi - Assessora Urbanistica, Casa e Mare , Annagrazia Maraschio, Riccardo Rossi , Danilo Scorrano, Andrea Martena Dannaccio , modera e introduce Luigi Spedicato. Buona v - facebook.com facebook