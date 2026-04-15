Oltre la campanella IC Niccolò Pisano – Litorale pisano
Venerdì 17 aprile si terrà l'ultimo incontro del laboratorio artigianale di aquiloni presso la scuola primaria Quasimodo a Calambrone. L’attività si svolge all’interno del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo Niccolò Pisano, che coinvolge gli studenti del Litorale pisano in un percorso dedicato alla creazione e al volo di aquiloni. La giornata rappresenta la conclusione di una serie di incontri iniziati nelle settimane precedenti.
Ultimo appuntamento con il laboratorio artigianale di aquiloni venerdì 17 aprile alla Scuola Primaria Quasimodo, Calambrone. La scuola come cuore pulsante del territorio, dove genitori e figli crescono insieme tra gioco, arte e formazione.Prosegue con successo il progetto "Oltre la Campanella".🔗 Leggi su Pisatoday.it
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