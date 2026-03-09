Fratelli d’Italia ha deciso di commissariare il circolo di Montefiascone dopo le dimissioni di Mirko Zuffi, che ha rassegnato il mandato di coordinatore. Al suo posto, è stato nominato come commissario straordinario Daniele Sabatini, già capogruppo di FdI nel consiglio regionale del Lazio. La decisione entra in vigore con l’incarico assegnato al nuovo commissario.

Fratelli d'Italia commissaria il circolo di Montefiascone. Dopo le dimissioni di Mirko Zuffi, che ha rimesso il mandato di coordinatore, è stato nominato commissario straordinario Daniele Sabatini, già capogruppo di FdI in consiglio regionale del Lazio. L'obiettivo, come spiega il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, è di "radicare sempre di più il partito sul territorio in stretta sinergia con i dirigenti, militanti e amministratori locali a tutela della massima serietà e trasparenza. A Sabatini è affidato il compito di guidare il circolo in questa fase di riorganizzazione. L'obiettivo prioritario resta il consolidamento dell'azione politica sul territorio, garantendo unità e continuità operativa". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

