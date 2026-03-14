Marc Zuckerberg scommette sull’AI e prepara i licenziamenti | A rischio il 20% dei dipendenti Meta

Meta sta valutando una ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di circa il 20% dei dipendenti. La società, guidata da un amministratore delegato, sta puntando sull’intelligenza artificiale per sviluppare nuove strategie e innovazioni. La decisione riguarda un’ampia parte della forza lavoro e si inserisce in un piano di riorganizzazione più generale.

Meta starebbe progettando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe prevedere il licenziamento del 20% del suo personale, se non oltre. Lo scrive Reuters citando tre fonti a conoscenza dei progetti, che pure sarebbero ancora in discussione. Il piano è legato a doppio filo allo sviluppo impetuoso dell’intelligenza artificiale: da un lato perché i colossali investimenti in infrastrutture per progetti AI vanno pareggiati col taglio di altri costi; dall’altro perché le ultime evoluzioni tecnologiche promettono maggior efficienza con l’inserimento dell’AI nella macchina produttiva. «Si tratta di speculazioni su approcci teorici», ha commentato un portavoce di Meta alla Reuters. 🔗 Leggi su Open.online

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