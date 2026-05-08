In vendita Villa Ada Troubetzkoy | 9 camere e panorama mozzafiato sul Lago Maggiore | Foto e prezzo

È in vendita su un sito immobiliare una villa storica situata a Ghiffa, vicino alle rive del Lago Maggiore. La proprietà, risalente all'Ottocento, dispone di nove camere e si affaccia su un panorama che si estende sul lago. La villa si trova a circa 100 metri dal lago e viene proposta con foto e informazioni sul prezzo. La sua posizione e l’aspetto architettonico la rendono una residenza di pregio.

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