In vendita Villa Ada Troubetzkoy | 9 camere e panorama mozzafiato sul Lago Maggiore | Foto e prezzo
È in vendita su un sito immobiliare una villa storica situata a Ghiffa, vicino alle rive del Lago Maggiore. La proprietà, risalente all'Ottocento, dispone di nove camere e si affaccia su un panorama che si estende sul lago. La villa si trova a circa 100 metri dal lago e viene proposta con foto e informazioni sul prezzo. La sua posizione e l’aspetto architettonico la rendono una residenza di pregio.
In vendita su Immobiliare.it "Villa Ada Troubetzkoy", a Ghiffa. La famosa villa d’epoca ottocentesca vanta una vista mozzafiato sul Lago Maggiore e si trova a soli 100 metri dalle sponde del bacino lacustre. La dimora è immersa nella tranquillità di un meraviglioso giardino botanico di circa 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Maestoso castello in vendita, tra privacy e raffinatezza 27 stanze sul Lago Maggiore: foto e prezzoSognate di vivere in un maestoso castello sul Lago Maggiore tra privacy e raffinatezza? A Lesa, in provincia di Novara, è in vendita un maestoso...
Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro
Altri aggiornamenti
Lago Maggiore, in vendita Villa Ada Troubetzkoy: ospitò Eleonora Duse e un presidente UsaGhiffa (Verbano-Cusio-Ossola) - Villa Ada Troubetzkoy, dimora ottocentesca affacciata sul lago Maggiore, cerca un nuovo prorpietario. La villa fatta edificare nel 1866 dal celebre botanico Pyotr ... ilgiorno.it
In vendita un pezzo di Villa Ada, l’annuncio da 6,5 milioni per la cinquecentesca Villa ElenaL'Osservatorio Sherwood Villa Ada ha segnalato che è stato messo in vendita un pezzo di storia di Villa Ada. Al prezzo di 6,5 milioni di euro è possibile acquistare la cinquecentesca Villa Elena, ... fanpage.it