Maestoso castello in vendita tra privacy e raffinatezza 27 stanze sul Lago Maggiore | foto e prezzo

È in vendita un castello situato a Lesa, nel Novarese, costruito nel 1778 e ampliato nel 1880. La proprietà si sviluppa su 27 stanze ed è posizionata sul Lago Maggiore, offrendo un ambiente che combina privacy e raffinatezza. La dimora rappresenta un esempio di architettura storica, con dettagli che risalgono a più di due secoli fa.

Sognate di vivere in un maestoso castello sul Lago Maggiore tra privacy e raffinatezza? A Lesa, in provincia di Novara, è in vendita un maestoso maniero costruito nel 1778 e ampliato nel 1880. La superficie è di 1.300 metri quadrati ed è circondato da un parco privato di 1,5 ettari, che assicura una privacy totale, con alberi secolari, una fontana, un grottino con acqua e antiche serre per agrumi collegate direttamente all’edificio principale, oggetto di un attento restauro negli anni '90. Il castello ha 27 stanze tra cui ampi saloni affrescati con pavimenti in seminato veneziano e un elegante salone con veranda affacciata sul giardino. Al piano interrato si trovano le antiche cantine a volta e una limonaia, in condizioni perfette, ideali per la conservazione dei vini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

