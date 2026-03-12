In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino | il prezzo è da capogiro

Una villa di lusso situata a Stresa sul Lago Maggiore è in vendita. La proprietà, chiamata Villa Neam, si trova in una posizione privilegiata, con vista sull'acqua cristallina del lago e sull’orizzonte che si estende fino alla catena montuosa del Monte Rosa. La villa dispone di una piscina di grandi dimensioni e di un giardino ampio. Il prezzo richiesto per l’immobile è molto elevato.

Una villa esclusiva è in vendita a Stresa, la perla del Lago Maggiore. Villa Neam si trova proprio in quell'angolo di paradiso dove l'acqua cristallina del lago incontra quell'orizzonte che pare infinito, dato che a coronarlo c'è la catena Montuosa del Monte Rosa. A Villa Neam, sottolinea l'annuncio su LuxuryEstate, ogni dettaglio è studiato per garantire il massimo comfort, accanto agli impianti più all'avanguardia di domotica e videosorveglianza. Gli ambienti interni si sviluppano su tre livelli, tutti serviti da ascensore e da una splendida scala in vetro. Al piano mediano living uno spettacolare doppio salone direttamente collegato al frontale terrazzo, area pranzo con una stupenda cucina, studio, bagno e collegamento diretto con un grande garage con piattaforma rotante di parcheggio e area magazzino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

