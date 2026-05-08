In vasca contro Marina di Carrara per coltivare il sogno promozione
Il Cs Plebiscito Padova si prepara a disputare la fase decisiva della stagione dopo aver concluso la regular season con buoni risultati. La squadra si trova ora di fronte alla sfida di affrontare Marina di Carrara in una partita importante per la promozione. La sfida si svolgerà in vasca, con i giocatori pronti a mettere in campo tutta la loro energia e determinazione in vista di questo appuntamento.
Dopo una regular season vissuta da protagonista, il Cs Plebiscito Padova è pronto a tuffarsi nell’appuntamento più importante della stagione. La formazione padovana ha chiuso il campionato di Serie B al primo posto del proprio girone, conquistando con merito l’accesso ai play off promozione. Un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Vuelle, sconfitta contro Livorno: si spegne il sogno promozione direttaPesaro, 26 aprile 2026 – Si spegne negli ultimi 3 minuti il sogno della Vuelle, dopo aver ripreso per i capelli una partita complicata: ma quando da...
Leggi anche: Milan, Pellegatti prima della Lazio: “Continuare a coltivare il sogno. Il merito è solo di Allegri”
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: In vasca contro Marina di Carrara per coltivare il sogno promozione.
Corsa contro il tempo per la piscina. A fine mese aprono vasche e corsiCARRARAA fine mese riaprirà la vasca scoperta della piscina comunale di Marina di Carrara. Un impianto sportivo sempre molto frequentato dagli appassionati del nuoto e da tutti quelli che vogliono ... lanazione.it
Da sabato tutti in vasca. Riapre la piscina di MarinaCi siamo: sabato riapre la piscina scoperta di Marina per la gioia di tutti i nuotatori. Come già annunciato dall’assessore allo Sport Lara Benfatto al nostro giornale, l’impianto rispetto agli anni ... lanazione.it