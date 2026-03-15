Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato prima della partita tra Lazio e Milan, sottolineando che i rossoneri devono continuare a inseguire il sogno Scudetto. Ha evidenziato che il merito di questa stagione è attribuibile esclusivamente a Allegri. Pellegatti ha espresso ottimismo per la sfida di questa sera, con il sogno di mettere pressione sulla vetta della classifica.

"Stasera per regalarci un sogno che stiamo coltivando da mesi. Il Milan è a otto punti dall'Inter e avanti un punto al Napoli. Continuare a coltivare il sogno. Continuare a lottare per lo Scudetto, per la seconda stella". Questa la carica del giornalista Carlo Pellegatti in vista della partita di questa sera tra Lazio e Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube'. "Allegri in estate ci ha detto che l'appuntamento era a marzo e ora ci siamo. Esserci dopo la stagione scorsa: farei un monumento ad Allegri. Sono tranquillo perché il pre partita lo gestisce Allegri. Il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta ha fatto tornare la pressione giusta ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti prima della Lazio: “Continuare a coltivare il sogno. Il merito è solo di Allegri”

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