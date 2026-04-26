Vuelle sconfitta contro Livorno | si spegne il sogno promozione diretta

Il sogno di promozione diretta della Vuelle si interrompe negli ultimi tre minuti della partita contro Livorno. La squadra di Pesaro aveva ripreso fiato dopo aver subito un primo svantaggio, ma nel finale non è riuscita a mantenere il vantaggio. La sconfitta mette fine alle speranze di arrivare ai primi posti in classifica, lasciando spazio a nuove opportunità per la stagione successiva.

Pesaro, 26 aprile 2026 – Si spegne negli ultimi 3 minuti il sogno della Vuelle, dopo aver ripreso per i capelli una partita complicata: ma quando da Rimini arriva il risultato di Scafati che la spunta nel finale e conquista la serie A, l’adrenalina che aveva tenuto su i biancorossi crolla di schianto e Pesaro lascia campo libero ai padroni di casa: è l’ex Filloy a sparare la tripla che fissa il risultato di 84 per Livorno e 75 per la Vuelle. Si torna a casa con l’amaro in bocca, sapendo che bisognerà rimboccarsi le maniche in vista dei playoff e che i quarti – contro chi uscirà indenne fra Rimini, Livorno e Milano – cominceranno in campo neutro perché il palas, beffa delle beffe, è occupato dal futsal.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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