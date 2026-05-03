Dal 8 maggio su HBO Max debutta la serie “In utero”, creata da Margaret Mazzantini e con protagonisti Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone. La narrazione si concentra su una clinica per la fertilità e sulle decisioni legate alla genitorialità, temi che influenzano profondamente le vite dei personaggi. La trama si sviluppa attraverso le vicende di persone che affrontano scelte che segnano il loro percorso personale e familiare.

(askanews) – Una clinica per la fertilità, la nuova genitorialità, scelte che cambiano la vita sono al centro della serie In utero, su HBO Max dall’8 maggio. Protagonisti degli otto episodi creati da Margaret Mazzantini e diretti da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sorcinelli, sono Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone, che interpretano i fondatori della clinica di fecondazione assistita, Thony e Alessio Fiorenza, che lavorano con loro. Ogni giorno si confrontano con persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Su HBO dall'8 maggio la nuova serie In utero creata da Margaret Mazzantini, con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone

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