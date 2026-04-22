Nella serie In utero Sergio Castellito interpreta un medico che lavora in una clinica per la fertilità La serie ideata dalla moglie Margaret Mazzantini andrà in onda dall' 8 maggio su HBO Max
S ergio Castellitto è il protagonista di In utero, nuova serie tv in onda dal prossimo 8 maggio su HBO Max. Ideata da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcinelli, è un progetto che ha al centro il desiderio di genitorialità di diverse persone, i cui destini si intrecciano in una clinica di Barcellona. Fecondazione in vitro, parla il professor Greco: «Servono nuove strategie» X Leggi anche › SAG Awards 2025: tutti i vincitori. Premiati anche Sergio Castellitto e Isabella Rossellini per “Conclave” Sergio Castellitto protagonista della serie tv In utero. Ne In utero Castellitto è Ruggero, fondatore della clinica di fecondazione assistita “Creatividad”, che nel lavoro è affiancato da Angelo, embriologo interpretato da Alessio Fiorenza.🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie correlate
In utero: Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insiemeOgni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica: persone di differente...
In Utero, quando esce e dove vedere (HBO Max) la serie con CastellittoOtto episodi ambientati in una clinica della fertilità dal 8 maggio in esclusiva streaming.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: In Utero è più di un medical drama: cosa sappiamo della serie con Sergio Castellitto sulla PMA; In Utero, la nuova serie con Sergio Castellitto: Fin dove si può arrivare per avere un figlio?; In utero, Sergio Castellitto: Un figlio è un desiderio, non un diritto o un dovere; In utero di Mazzantini, protagonista Castellitto: Poter avere dei figli oggi è un diritto.
In Utero, la nuova serie con Sergio Castellitto: Fin dove si può arrivare per avere un figlio?Creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, In Utero arriva l'8 maggio su HBO Max ed esplora il mondo della fecondazione assistita attraverso storie intime e interrogativi morali: ... comingsoon.it
In Utero, Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini e il cast presentano la serie HBO MaxTutte le parole dei protagonisti di In Utero dalla conferenza stampa di presentazione da Sergio Castellitto a Margaret Mazzantini ... dituttounpop.it
Alle 21:20 “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso | Ricostruzione romanzata della vita di Dante Alighieri attraverso la mediazione di Giovanni Boccaccio, l'autore del Decamerone x.com
Alle 21:20 “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso | Ricostruzione romanzata della vita di Dante Alighieri attraverso la mediazione di Giovanni Boccaccio, l'autore del Decamerone, qui incaricato da una congregazione - facebook.com facebook