S ergio Castellitto è il protagonista di In utero, nuova serie tv in onda dal prossimo 8 maggio su HBO Max. Ideata da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcinelli, è un progetto che ha al centro il desiderio di genitorialità di diverse persone, i cui destini si intrecciano in una clinica di Barcellona. Fecondazione in vitro, parla il professor Greco: «Servono nuove strategie» X Leggi anche › SAG Awards 2025: tutti i vincitori. Premiati anche Sergio Castellitto e Isabella Rossellini per “Conclave” Sergio Castellitto protagonista della serie tv In utero. Ne In utero Castellitto è Ruggero, fondatore della clinica di fecondazione assistita “Creatividad”, che nel lavoro è affiancato da Angelo, embriologo interpretato da Alessio Fiorenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella serie "In utero", Sergio Castellito interpreta un medico che lavora in una clinica per la fertilità. La serie, ideata dalla moglie Margaret Mazzantini, andrà in onda dall'8 maggio su HBO Max

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