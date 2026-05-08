In Utero affronta il desiderio di genitorialità con sensibilità e senza retorica

In Utero si occupa di rappresentare il desiderio di genitorialità con un tono autentico e rispettoso, evitando sensazionalismi o semplificazioni. La trasmissione si concentra su storie reali, offrendo uno spazio di narrazione che valorizza la delicatezza delle esperienze personali. In un panorama televisivo che spesso esagera o politicizza temi complessi, questo programma si distingue per il suo approccio sobrio e diretto.

La televisione italiana raramente affronta temi delicati senza trasformarli in melodramma o dibattito ideologico. In Utero riesce invece a fare qualcosa di molto più complicato: parlare di procreazione medicalmente assistita, maternità, identità e famiglia mettendo sempre al centro le persone. La nuova serie HBO Max, ideata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi insieme a Nicola Sorcinelli, usa il medical drama per raccontare desideri, fragilità e paure che vanno ben oltre la sola genitorialità. Ambientata nella clinica per la fertilità Creatividad di Barcellona, la serie intreccia le vite dei medici, degli assistenti e soprattutto dei pazienti che arrivano lì inseguendo una possibilità.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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